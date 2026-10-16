Flash mob no Centro do Rio, para o lançamento dos sambas-enredo de 2027Eduardo Hollanda / Divulgação
Rio Carnaval anuncia lançamento dos sambas-enredo de 2027; veja a data
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