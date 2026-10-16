Flash mob no Centro do Rio, para o lançamento dos sambas-enredo de 2027 - Eduardo Hollanda / Divulgação

Flash mob no Centro do Rio, para o lançamento dos sambas-enredo de 2027Eduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 16/10/2026 16:31

Os sambas-enredo do Carnaval 2027 já têm data para chegar às plataformas digitais. O Rio Carnaval anunciou que o álbum oficial das 12 escolas do Grupo Especial será lançado no dia 29 de outubro. Para divulgar a novidade, mais de 50 sambistas participaram de um flash mob na Praça Mauá, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (15).

A apresentação surpresa reuniu representantes de todas as agremiações, entre passistas, ritmistas, mestres de bateria, rainhas, baianas e integrantes da velha guarda. A ação, organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), chamou a atenção de cariocas e turistas que passaram pelo local.

O espetáculo teve como trilha sonora uma prévia do samba-enredo da Viradouro, campeã do Carnaval 2026. A escola de Niterói também será responsável pela primeira faixa do disco, conforme a tradição de abrir o álbum com a obra da vencedora do ano anterior.

A coreografia ficou por conta de Priscilla Mota e Rodrigo Nery, da comissão de frente da Viradouro. Para Priscilla, a proposta foi aproximar o público do clima da folia antes mesmo dos desfiles.

"Foi uma missão muito especial reunir pessoas de todas as escolas. A ideia foi fazer o encontro da cidade com o Carnaval. Quem ama Carnaval ficará ainda mais curioso para ouvir o samba da sua escola", afirmou.

O presidente da Liesa, Gabriel David, também destacou a expectativa para a chegada das músicas. "O lançamento do álbum do Rio Carnaval é um dos momentos mais aguardados do ano. Por isso, resolvemos preparar esse momento inédito para divulgar a data do lançamento e deixar todo mundo ainda mais ansioso! Todos podem esperar um álbum sensacional", declarou.

As gravações ocorreram em setembro, após a escolha dos sambas-enredo nas quadras das escolas. O projeto, com produção musical de Alceu Maia, foi registrado ao vivo.

O público poderá ouvir as 12 obras a partir do dia 29 de outubro. Já os desfiles do Grupo Especial estão marcados para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, na Marquês de Sapucaí. O Sábado das Campeãs será realizado no dia 13.