Acidente com carro na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson Carneiro - Divulgação/COR Rio

Acidente com carro na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson CarneiroDivulgação/COR Rio

Publicado 18/10/2026 08:55

Um carro capotou no início da manhã deste domingo (18) , na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson Carneiro, no sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Uma ambulância da concessionária responsável pela via foi acionada e socorreu o motorista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Por causa do acidente, a calha do BRT chegou a ficar interditada por cerca de uma hora. No momento, o trânsito apresenta boa fluidez.



Horas antes, por volta das 4h, outro acidente foi registrado na Zona Sudoeste. Um carro bateu contra uma árvore na Avenida Ayrton Senna, na altura do Assaí, no sentido orla. Equipes da CET-Rio estiveram no local.



Acidentes na Zona Norte



Na Zona Norte, uma colisão envolvendo dois carros deixou uma pista da esquerda interditada na Boulevard 28 de Setembro, na altura da Rua Gonzaga Bastos. Os veículos também atingiram um poste. Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência.



Ainda na região, um acidente envolvendo um carro ocupou uma faixa da Avenida Professor Manoel de Abreu, na altura da Rua Felipe Camarão.



Já na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, a calha do BRT foi liberada após uma interdição provocada pela colisão entre dois carros. O acidente aconteceu na altura da Rua Engenheiro Mário Carvalho, no sentido Vaz Lobo.

Previsão do tempo para o fim de semana

O fim de semana do carioca será de tempo nublado e chuva devido ao deslocamento de uma frente fria, segundo o Sistema Alerta Rio. As temperaturas também permanecerão amenas.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (18), em função da entrada de ventos úmidos do oceano, o tempo na cidade do Rio permanece instável. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecem amenas, com mínima prevista de 18°C e máxima de 26°C.

Entre a segunda e a terça-feira (19 e 20), ainda em função da entrada de ventos úmidos do oceano, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca isolada a qualquer momento entre a segunda-feira e a manhã de terça-feira. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados (até 51,9 km/h).



Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado e há previsão de chuva fraca isolada a partir do final da noite. Os ventos estarão moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão leve elevação.



Na quinta-feira (22), por conta do transporte de umidade do oceano em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, ao longo do dia o céu irá variar entre nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h).