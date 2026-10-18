Advogado diz que Israel agiu em legítima defesa; Thiago Teixeira (no detalhe) morreu no hospitalReprodução / Instagram
Ao O DIA, o advogado de defesa Max da Costa explicou que Gisele tinha ido à casa da família do ex-marido, o pastor Rogério Gentil, para buscar os filhos que passaram o dia com o pai. Ela entrou na residência para cumprimentar a ex-sogra, mas foi surpreendida com a chegada de Thiago, que começou a agredi-la na frente de todos.
De acordo com o advogado, ninguém conseguiu parar Thiago, já que ele era forte, tinha quase 2m de altura e era praticante de Muay Thai.
Vendo a mãe ser agredida, Israel então teria pegado a arma do pai, que é policial civil aposentado, e atirou contra o tio. Thiago chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, a filha de Gisele, Isabela Nascimento, também confirmou que o irmão atirou no tio para defender a mãe.
“Quem não presenciou tudo o que aconteceu não tem o direito de opinar ou de falar. Eu vi tudo! O meu irmão só estava defendendo a minha mãe. Eu estou muito mal pelo meu tio. Foi uma fatalidade e uma tragédia, mas foi legítima defesa. Peço que orem por todos nós! Minha mãe foi agredida sim”, escreveu ela nos Stories, do Instagram, colocando o versículo de Salmos 23:2-4 na sequência.
Sobrinha do coração de Gisele, Ana Rocha também presenciou as agressões e chegou a ser ferida por Thiago ao tentar separar a briga. Nos Stories, ela mostrou que ficou com os ombros machucados.
“Vocês não sabem o que estão falando. Ele não só agrediu fisicamente minha tia, mas eu tentando defendê-la. Tentando apartar ele dela, ele foi e me machucou! Não julguem antes de saber. Israel foi um herói e ele é um ser humano incrível. Foi em legítima defesa”, afirmou.
Até o momento, a cantora Gisele Nascimento apenas repostou uma publicação com a frase “Israel, você é o herói da sua mãe”.
Segundo a cantora Michelle Nascimento, irmã de Gisele, as mulheres estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. Nas redes sociais, ela publicou uma foto no local e falou sobre as agressões.
“Mulheres, não aceitem homens batendo em vocês. Cadeia neles. Israel defendeu a mãe como minha filha me defenderia e eu a minha filha, minha mãe, irmã e sobrinha. Irmandade é nosso nome”, escreveu ela, que acrescentou: “Eu lamento pela perda da família do Thiago, mas o Thiago já bateu na Gisele em 2009 e tem B.O..Chega de feminicídio no Brasil. Chega de homem bater em mulher. Chega!”, disse.
O que dizem as polícias?
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso.
Quem é Gisele Nascimento
Ao longo da carreira, lançou álbuns como “Minha Herança”, “Transforma-me”, “O Sonho Não Acabou” e “Janelas da Alma”, além de projetos mais recentes, como “20 Anos (Ao Vivo)”.
Gisele também entrou na política: em 2022, concorreu a deputada federal pelo União Brasil; em 2024, disputou uma vaga de vereadora na cidade do Rio pelo Republicanos; e, em 2026, candidatou-se a deputada estadual pelo Solidariedade.
Nas três eleições, não foi eleita e ficou como suplente nas disputas anteriores. Além da carreira artística, a cantora esteve à frente, com o então marido, Rogério Gentil, de atividades religiosas ligadas à GETEMI Church, em Campo Grande, na Zona Oeste.
Gisele e Rogério anunciaram o fim do relacionamento em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos. Hoje ela é casada com o vereador pela cidade de Seropédica Allan Oliveira.
O DIA tenta localizar a defesa da família de Thiago de Mattos Teixeira. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
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