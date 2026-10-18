Advogado diz que Israel agiu em legítima defesa; Thiago Teixeira (no detalhe) morreu no hospital - Reprodução / Instagram

Advogado diz que Israel agiu em legítima defesa; Thiago Teixeira (no detalhe) morreu no hospitalReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2026 08:37





Ao O DIA, o advogado de defesa Max da Costa explicou que Gisele tinha ido à casa da família do ex-marido, o pastor Rogério Gentil, para buscar os filhos que passaram o dia com o pai. Ela entrou na residência para cumprimentar a ex-sogra, mas foi surpreendida com a chegada de Thiago, que começou a agredi-la na frente de todos.



De acordo com o advogado, ninguém conseguiu parar Thiago, já que ele era forte, tinha quase 2m de altura e era praticante de Muay Thai.



Vendo a mãe ser agredida, Israel então teria pegado a arma do pai, que é policial civil aposentado, e atirou contra o tio. Thiago chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.



Nas redes sociais, a filha de Gisele, Isabela Nascimento, também confirmou que o irmão atirou no tio para defender a mãe.



“Quem não presenciou tudo o que aconteceu não tem o direito de opinar ou de falar. Eu vi tudo! O meu irmão só estava defendendo a minha mãe. Eu estou muito mal pelo meu tio. Foi uma fatalidade e uma tragédia, mas foi legítima defesa. Peço que orem por todos nós! Minha mãe foi agredida sim”, escreveu ela nos Stories, do Instagram, colocando o versículo de Salmos 23:2-4 na sequência.



Sobrinha do coração de Gisele, Ana Rocha também presenciou as agressões e chegou a ser ferida por Thiago ao tentar separar a briga. Nos Stories, ela mostrou que ficou com os ombros machucados.



“Vocês não sabem o que estão falando. Ele não só agrediu fisicamente minha tia, mas eu tentando defendê-la. Tentando apartar ele dela, ele foi e me machucou! Não julguem antes de saber. Israel foi um herói e ele é um ser humano incrível. Foi em legítima defesa”, afirmou.



Até o momento, a cantora Gisele Nascimento apenas repostou uma publicação com a frase “Israel, você é o herói da sua mãe”.



Segundo a cantora Michelle Nascimento, irmã de Gisele, as mulheres estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. Nas redes sociais, ela publicou uma foto no local e falou sobre as agressões.



“Mulheres, não aceitem homens batendo em vocês. Cadeia neles. Israel defendeu a mãe como minha filha me defenderia e eu a minha filha, minha mãe, irmã e sobrinha. Irmandade é nosso nome”, escreveu ela, que acrescentou: “Eu lamento pela perda da família do Thiago, mas o Thiago já bateu na Gisele em 2009 e tem B.O..Chega de feminicídio no Brasil. Chega de homem bater em mulher. Chega!”, disse. O filho da cantora gospel Gisele Nascimento usou a arma do pai para atirar e matar o próprio tio, Thiago de Mattos Teixeira , neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo o advogado da artista, Israel Nascimento Teixeira agiu para defender a mãe das agressões cometidas pelo ex-cunhado e teria atuado em legítima defesa.Ao, o advogado de defesa Max da Costa explicou que Gisele tinha ido à casa da família do ex-marido, o pastor Rogério Gentil, para buscar os filhos que passaram o dia com o pai. Ela entrou na residência para cumprimentar a ex-sogra, mas foi surpreendida com a chegada de Thiago, que começou a agredi-la na frente de todos.De acordo com o advogado, ninguém conseguiu parar Thiago, já que ele era forte, tinha quase 2m de altura e era praticante de Muay Thai.Vendo a mãe ser agredida, Israel então teria pegado a arma do pai, que é policial civil aposentado, e atirou contra o tio. Thiago chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.Nas redes sociais, a filha de Gisele, Isabela Nascimento, também confirmou que o irmão atirou no tio para defender a mãe.“Quem não presenciou tudo o que aconteceu não tem o direito de opinar ou de falar. Eu vi tudo! O meu irmão só estava defendendo a minha mãe. Eu estou muito mal pelo meu tio. Foi uma fatalidade e uma tragédia, mas foi legítima defesa. Peço que orem por todos nós! Minha mãe foi agredida sim”, escreveu ela nos Stories, do Instagram, colocando o versículo de Salmos 23:2-4 na sequência.Sobrinha do coração de Gisele, Ana Rocha também presenciou as agressões e chegou a ser ferida por Thiago ao tentar separar a briga. Nos Stories, ela mostrou que ficou com os ombros machucados.“Vocês não sabem o que estão falando. Ele não só agrediu fisicamente minha tia, mas eu tentando defendê-la. Tentando apartar ele dela, ele foi e me machucou! Não julguem antes de saber. Israel foi um herói e ele é um ser humano incrível. Foi em legítima defesa”, afirmou.Até o momento, a cantora Gisele Nascimento apenas repostou uma publicação com a frase “Israel, você é o herói da sua mãe”.Segundo a cantora Michelle Nascimento, irmã de Gisele, as mulheres estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. Nas redes sociais, ela publicou uma foto no local e falou sobre as agressões.“Mulheres, não aceitem homens batendo em vocês. Cadeia neles. Israel defendeu a mãe como minha filha me defenderia e eu a minha filha, minha mãe, irmã e sobrinha. Irmandade é nosso nome”, escreveu ela, que acrescentou: “Eu lamento pela perda da família do Thiago, mas o Thiago já bateu na Gisele em 2009 e tem B.O..Chega de feminicídio no Brasil. Chega de homem bater em mulher. Chega!”, disse.

O que dizem as polícias?



Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Mário Larrúbia. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sido atingido por tiros após um desentendimento.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso.

Quem é Gisele Nascimento



Gisele Santos do Nascimento Teixeira, conhecida artisticamente como Gisele Nascimento, nasceu no Rio de Janeiro, tem 43 anos, e construiu sua trajetória na música gospel. Filha do cantor, arranjador e produtor musical Tuca Nascimento, ela cresceu em uma família ligada à música cristã e também integra o Trio Nascimento, formado com a irmã Michelle Nascimento e o primo Wilian Nascimento.



Ao longo da carreira, lançou álbuns como “Minha Herança”, “Transforma-me”, “O Sonho Não Acabou” e “Janelas da Alma”, além de projetos mais recentes, como “20 Anos (Ao Vivo)”.



Gisele também entrou na política: em 2022, concorreu a deputada federal pelo União Brasil; em 2024, disputou uma vaga de vereadora na cidade do Rio pelo Republicanos; e, em 2026, candidatou-se a deputada estadual pelo Solidariedade.



Nas três eleições, não foi eleita e ficou como suplente nas disputas anteriores. Além da carreira artística, a cantora esteve à frente, com o então marido, Rogério Gentil, de atividades religiosas ligadas à GETEMI Church, em Campo Grande, na Zona Oeste.



Gisele e Rogério anunciaram o fim do relacionamento em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos. Hoje ela é casada com o vereador pela cidade de Seropédica Allan Oliveira.



O DIA tenta localizar a defesa da família de Thiago de Mattos Teixeira. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.