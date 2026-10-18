Homem foi encaminhado à 44ª DP, onde permaneceu preso - Divulgação / Segurança Presente

Homem foi encaminhado à 44ª DP, onde permaneceu presoDivulgação / Segurança Presente

Publicado 18/10/2026 12:59





Segundo os policiais, a equipe abordou um veículo que trafegava pela via após o passageiro demonstrar nervosismo ao perceber a presença dos agentes e tentar esconder um objeto que carregava.



Durante a abordagem, o homem informou espontaneamente que transportava entorpecentes em uma bolsa. Na revista realizada no interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola com 73 papelotes de uma substância vegetal prensada, semelhante à maconha, com peso aproximado de 200 gramas.



De acordo com a ocorrência, o passageiro utilizava um carro de transporte por aplicativo para levar a droga, possivelmente com o objetivo de não levantar suspeitas durante o deslocamento.



O motorista colaborou com a ação policial e, após ser ouvido pelo delegado e passar por consulta nos sistemas, foi liberado.



Já o passageiro foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma), onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Um homem foi preso por tráfico de drogas, na tarde deste sábado (17), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio . Agentes do Segurança Presente realizaram a abordagem durante um patrulhamento na região.Segundo os policiais, a equipe abordou um veículo que trafegava pela via após o passageiro demonstrar nervosismo ao perceber a presença dos agentes e tentar esconder um objeto que carregava.Durante a abordagem, o homem informou espontaneamente que transportava entorpecentes em uma bolsa. Na revista realizada no interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola com 73 papelotes de uma substância vegetal prensada, semelhante à maconha, com peso aproximado de 200 gramas.De acordo com a ocorrência, o passageiro utilizava um carro de transporte por aplicativo para levar a droga, possivelmente com o objetivo de não levantar suspeitas durante o deslocamento.O motorista colaborou com a ação policial e, após ser ouvido pelo delegado e passar por consulta nos sistemas, foi liberado.Já o passageiro foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma), onde permaneceu preso por tráfico de drogas.

Homem é preso com pistola em carro furtado no Itanhangá

Um homem foi preso na manhã deste sábado (17), após ser flagrado em um veículo furtado na Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Durante a abordagem, policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munições.

Segundo a Polícia Militar, as equipes interceptaram o carro após perceberem que ele trafegava na contramão. Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo era proveniente de furto e circulava com uma placa diferente da original.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

Homem é preso com rádio transmissor na Zona Oeste

Um homem, não identificado, foi preso em flagrante, neste sábado (17), durante um patrulhamento de policiais militares do 14º BPM (Bangu) nas proximidades da comunidade conhecida como Perereca, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor.



Segundo a Polícia Militar, após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.



A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações.

O rádio transmissor é um equipamento que permite a comunicação entre pessoas por meio de frequências de rádio e pode ser utilizado para monitorar a movimentação policial e alertar sobre a chegada de agentes. Em áreas com atuação do tráfico de drogas, o aparelho pode ser usado por criminosos para facilitar a comunicação entre integrantes do grupo.