Corpo de Bombeiros e a Força Municipal estão no local atendendo à ocorrência - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Corpo de Bombeiros e a Força Municipal estão no local atendendo à ocorrênciaCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 18/10/2026 12:00 | Atualizado 18/10/2026 12:16

Um motociclista, identificado como Anderson, sofreu um acidente na manhã deste domingo (18), na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio . A ocorrência está em andamento, e o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

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A reportagem do jornal O DIA presenciou o acidente, provocado pela colisão entre um táxi e uma motocicleta. Após a batida, equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Municipal foram acionadas e estão no local para atender à ocorrência.

"Eu não vi ele, ele estava no ponto cego. Quando ele colidiu com o meu carro, bateu na ponta do carro. Eu estava indo para a Quinta da Boa Vista", declarou o taxista, identificado como Joel. O motorista estava acompanhado de turistas do Espírito Santo no veículo no momento do acidente.

Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via permanece ocupada em função do acidente. Por conta da interdição parcial, o trecho apresenta trânsito intenso, com pontos de lentidão para os motoristas que passam pelo local.

*Em atualização

Carro capota na Transolímpica e motorista é socorrido

Um carro capotou no início da manhã deste domingo (18), na Transolímpica, na altura do Túnel Senador Nelson Carneiro, no sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Uma ambulância da concessionária responsável pela via foi acionada para atender à ocorrência e socorreu o motorista. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Por conta do acidente, a calha do BRT chegou a ficar interditada por cerca de uma hora. Após a interdição, o trânsito no trecho passou a apresentar boa fluidez.

Horas antes, por volta das 4h deste domingo, outro acidente foi registrado na Zona Sudoeste do Rio. Um carro bateu contra uma árvore na Avenida Ayrton Senna, na altura do Assaí, no sentido orla. Equipes da CET-Rio estiveram no local para atender à ocorrência.