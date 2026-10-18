Eleitores devem consultar se seus locais de votação foram alterados - Rovena Rosa/Agência Brasil

Eleitores devem consultar se seus locais de votação foram alteradosRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 18/10/2026 09:29

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro informou que, em todo o estado, um único local de votação foi alterado para o segundo turno , em relação ao primeiro. A modificação aconteceu na capital, no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte.

Mais de 1,8 mil eleitoras e eleitores da 188ª Zona Eleitoral, que votaram na Rede de Ensino EEEPV, na Rua Muaná, 105, deverão se dirigir, na data do segundo turno, para outro local de votação: Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Irapuá, 243, no bairro de Penha Circular.

A mudança afeta o eleitorado de cinco seções eleitorais: 123, 124, 125, 126 e 127. O objetivo da iniciativa é garantir melhor infraestrutura de atendimento ao eleitorado.

O novo local fica cerca de 1,3 km de distância do anterior. A Rede de Ensino EEEPV (unidade da Penha Circular) já funcionou no primeiro turno como local de votação para eleitores de outras dez seções eleitorais, que continuarão no local.





Em todo o estado são 5.040 locais de votação; e 37.675 seções eleitorais efetivas. Em cada seção há uma urna eletrônica para votação.



A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira seu local de votação antes de ir votar, no dia 25 de outubro, data do segundo turno.

O TRE-RJ explica que mudanças entre um turno e outro são pontuais, e cabe ao próprio órgão efetivá-las, levando em consideração a avaliação do Juízo Eleitoral responsável pelo respectivo local de votação. Todo o processo é supervisionado pelo Tribunal Superior Eleitoral.Em todo o estado são 5.040 locais de votação; e 37.675 seções eleitorais efetivas. Em cada seção há uma urna eletrônica para votação.A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira seu local de votação antes de ir votar, no dia 25 de outubro, data do segundo turno. No site do TRE-RJ , é possível fazer a consulta, colocando o título de eleitor ou CPF.

Abstenção de eleitores com mais de 70 anos cai em 2026

abstenção de eleitores com mais de 70 anos caiu quase 10 pontos percentuais no primeiro turno das eleições, segundo um levantamento do Movimento Voto 70+, iniciativa apartidária da sociedade civil que defende a participação política dos idosos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reunidos pelo movimento, o percentual de eleitores nessa faixa etária que não foram votar passou de 58,8% em 2022 para 49,1% no primeiro turno de 2026.

No eleitorado em geral, a abstenção em 2026 foi de 21,08%, o que significa que 33 milhões de brasileiros aptos deixaram de participar.



O voto é facultativo para eleitores com mais de 70 anos, assim como para os analfabetos e para os jovens com mais de 16 e menos de 18 anos. Na hora de votar, eleitores com mais de 80 anos têm prioridade nas filas das seções eleitorais.



A página da Corte que apresenta os resultados da eleição traz mais detalhes sobre o comparecimento às urnas dos idosos que têm voto facultativo:



70 a 74 anos: 68,77%;

75 a 79 anos: 52,23%;

80 a 84 anos: 37,12%;

85 a 89 anos: 24,30%;

90 a 94 anos: 13,46%;

95 a 99 anos: 4,34%.