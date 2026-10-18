O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro informou que, em todo o estado, um único local de votação foi alterado para o segundo turno, em relação ao primeiro. A modificação aconteceu na capital, no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte.
Mais de 1,8 mil eleitoras e eleitores da 188ª Zona Eleitoral, que votaram na Rede de Ensino EEEPV, na Rua Muaná, 105, deverão se dirigir, na data do segundo turno, para outro local de votação: Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Irapuá, 243, no bairro de Penha Circular.
A mudança afeta o eleitorado de cinco seções eleitorais: 123, 124, 125, 126 e 127. O objetivo da iniciativa é garantir melhor infraestrutura de atendimento ao eleitorado.
O novo local fica cerca de 1,3 km de distância do anterior. A Rede de Ensino EEEPV (unidade da Penha Circular) já funcionou no primeiro turno como local de votação para eleitores de outras dez seções eleitorais, que continuarão no local.
O TRE-RJ explica que mudanças entre um turno e outro são pontuais, e cabe ao próprio órgão efetivá-las, levando em consideração a avaliação do Juízo Eleitoral responsável pelo respectivo local de votação. Todo o processo é supervisionado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Em todo o estado são 5.040 locais de votação; e 37.675 seções eleitorais efetivas. Em cada seção há uma urna eletrônica para votação.
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira seu local de votação antes de ir votar, no dia 25 de outubro, data do segundo turno. No site do TRE-RJ, é possível fazer a consulta, colocando o título de eleitor ou CPF.
Abstenção de eleitores com mais de 70 anos cai em 2026
A abstenção de eleitores com mais de 70 anos caiu quase 10 pontos percentuais no primeiro turno das eleições, segundo um levantamento do Movimento Voto 70+, iniciativa apartidária da sociedade civil que defende a participação política dos idosos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reunidos pelo movimento, o percentual de eleitores nessa faixa etária que não foram votar passou de 58,8% em 2022 para 49,1% no primeiro turno de 2026.
No eleitorado em geral, a abstenção em 2026 foi de 21,08%, o que significa que 33 milhões de brasileiros aptos deixaram de participar.
O voto é facultativo para eleitores com mais de 70 anos, assim como para os analfabetos e para os jovens com mais de 16 e menos de 18 anos. Na hora de votar, eleitores com mais de 80 anos têm prioridade nas filas das seções eleitorais.
A página da Corte que apresenta os resultados da eleição traz mais detalhes sobre o comparecimento às urnas dos idosos que têm voto facultativo:
70 a 74 anos: 68,77%; 75 a 79 anos: 52,23%; 80 a 84 anos: 37,12%; 85 a 89 anos: 24,30%; 90 a 94 anos: 13,46%; 95 a 99 anos: 4,34%.
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