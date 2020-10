Ricardo Sá Pinto Reprodução/scbraga.pt

Rio - Uma das primeiras informações sobre o novo treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto, é que o português costuma ser agressivo. Após a sua contratação, foi vinculada uma briga dele com o ex-atacanta brasileiro naturalizado português Liedson em 2010, quando o jogador defendia o Sporting. Após esta notícia voltar a ser ventilada, o ex-jogador do Flamengo concedeu uma entrevista ao jornal lusitano "A Bola" e negou o ocorrido.

"Sobre a confusão que eu tive com Sá Pinto, não chegamos às vias de fato não houve agressão. São mais de 10 anos que passou isso, realmente aconteceu o desentendimento já no campo, numa Taça de Portugal. Na Taça de Portugal, lá eles preservam muitos os titulares, praticamente joga o segundo time. Eu estava no banco, e ele era diretor", afirmou.

No entanto, apesar do conflito não ter resultado em agressões, de acordo com Liedson, faltou muito pouco para que isso realmente acontecesse.



"Ele estava reclamando de um colega nosso, não vou citar nomes por ética. Não gostei porque ele estava reclamando muito, falando alto e gesticulando. A gente discutiu ali, mas ficou por isso mesmo. Depois no vestiário, ele era diretor. A gente ganhou, ele pediu para fazer uma reunião. Começou a falar e disse que não poderia falar isso, não falou diretamente para mim logo. Falou que jogador não poderia falar isso para dirigente e não sei o quê. Aí fomos nos aproximando. Quando íamos chegar aos fatos, a turma do deixa disso não deixou que chegássemos a socos e pontapés. Não chegou por pouco (risos), é verdade, mas a galera separou", contou.



Apesar do problema passado, o atacante brasileiro afirmou que tudo isso já passou e disse torcer por um bom trabalho de Ricardo Sá Pinto no comando do Vasco.



"Aproveitar para desejar boa sorte a ele, que ele possa fazer um trabalho fenomenal no Vasco. Ele sabe que é meu amigo, embora a gente tenha tido essa discussão. Torço para que ele dê certo, assim como quando vieram Paulo Bento e Jorge Jesus", disse.