Cristiano Ronaldo de olho na bola durante o jogo entre Portugal e UruguaiFOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 31/12/2022 15:25

Rio - O Al Nassr, da Arábia Saudita, viu crescer o número de seguidores nas redes sociais após anunciar a contratação de Cristiano Ronaldo, nesta última sexta-feira (30). O craque português, de 37 anos, assinou contrato até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidade.

Após o anúncio de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr quintuplicou o número de seguidores no Instagram, com um aumento de 800 mil seguidores para mais de 4 milhões. Já a foto do anúncio do craque português superou a marca de 26,6 milhões de curtidas e 1,1 milhões de comentários.

O craque português estava livre no mercado desde que foi dispensado pelo Manchester United durante a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo deixou o clube inglês após ter divergências com o técnico Erik ten Hag. Ele começou a temporada 2022/23 no banco de reservas e marcou apenas dois gols.

Cristiano Ronaldo possui passagens por Sporting, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha. Ao longo da carreira, conquistou 30 títulos, sendo cinco Ligas dos Campeões. No Al Nassr, jogará ao lado dos brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca.