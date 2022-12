Antony presta homenagem a Pelé antes de jogo do Manchester United - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 31/12/2022 11:46

Como em todos os jogos do Campeonato Inglês nesta rodada, houve minuto de aplausos e uma braçadeira de luto em homenagem póstuma a Pelé antes de Wolverhampton e Manchester United. E Antony aproveitou para mostrar uma camisa com a frase "Descanse em paz, Pelé". Com a bola rolando, o brasileiro não fez gol, mas viu o companheiro Rashford garantir a vitória dos Red Devils.



Com o resultado pela 18ª rodada, conquistado com um gol aos 30 minutos do segundo tempo, o Manchester United confirmou o bom momento desde a saída de Cristiano Ronaldo e a parada para a Copa do Mundo.



São três vitórias seguidas e 100% de aproveitamento, o que levou o clube ao quarto lugar do Campeonato Inglês, na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com 32 pontos, o Manchester United superou o Tottenham, com 30, e ficou a oito do líder Arsenal.

Já o Wolverhampton segue com 13 pontos e abre a zona de rebaixamento em 18º lugar.