Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real MadridCESAR MANSO / AFP

Publicado 31/12/2022 10:44

Antes de a bola rolar, homenagens a Pelé. Depois, racismo contra Vini Jr., que voltou a ser chamado de "macaco" na Espanha, desta vez por torcedores do Valladolid, clube presidido por Ronaldo Fenômeno. O ataque racista aconteceu no fim da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre os donos da casa, na noite de sexta-feira (30) pelo Campeonato Espanhol.

Vídeos que circulam na internet mostram torcedores xingando e alguns chamam Vini Jr. de mono, que significa macaco em espanhol. Além disso, alguém joga um objeto na direção do atacante, que percebe e chuta de primeira, para bem longe.

Vinicius Junior sendo chamado de macaco pela torcida do Valladolid.



Vini Jr segue sofrendo racismo regularmente na Espanha e nada acontece... Até quando?pic.twitter.com/A5BdE224Lk — Sala12 (@OficialSala12) December 31, 2022

O atacante do Real Madrid passava por trás do gol de Courtois, após ser substituído por Modric, aos 43 minutos do segundo tempo, e comemorou quando Benzema marcou o segundo gol. Foi o sinal para os ataques.



Ao longo deste ano, Vini Jr. sofreu inúmeros ataques racistas e está incomodado com a postura da LaLiga, que não dá punições severas aos envolvidos. O atacante já sofreu insultos de torcedores do Mallorca e do Atlético de Madrid, assim como do Valladolid. Além disso, um comentarista de uma TV espanhola reclamou das danças na comemoração e disse que o brasileiro fazia macaquices. Fora os comentários nas redes sociais, com emojis de macacos.