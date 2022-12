Benzema marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Real Valladolid por 2 a 0 - CESAR MANSO / AFP

Publicado 30/12/2022 20:09

Com dois gols de Benzema nos minutos finais, o Real Madrid venceu o Real Valladolid por 2 a 0, nesta sexta-feira (30), fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O craque francês voltou a jogar após dois meses e foi decisivo para garantir o triunfo merengue.

O Real Madrid não teve uma atuação inspirada e sofreu para vencer. O próprio craque francês, decisivo na reta final, mostrou que ainda está sem ritmo de jogo após ficar dois meses sem jogar por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Na etapa final, Benzema foi certeiro nas oportunidades e abriu o placar aos 37 minutos, de pênalti. O camisa 9 ampliou o placar poucos minutos depois, aos 43, mostrando faro de gol dentro da área.

Com a vitória, o Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 38 pontos. O vice-líder Barcelona, com 37, entra em campo neste sábado (31), às 10h, no Camp Nou.