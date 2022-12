Zico não aprova aposentadoria da camisa 10 do Santos: 'É uma referência' | Esporte | O Dia

Eterno camisa 10 do Flamengo, Zico aprova Gabigol com o número - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/12/2022 16:45

O Santos decidiu que ninguém ficará com a camisa 10 até o Conselho Deliberativo definir se aposentará ou não o número que Pelé utilizou. Enquanto isso, a discussão sobre a questão cresce no futebol brasileiro e Zico, que marcou a 10 do Flamengo, mostrou-se contra a ideia.

"Não sou muito favorável porque eu acho que isso é uma referência para o atacante, é um prazer muito grande você poder usar a camisa do cara que você admira, um cara que foi importante. Eu sempre fui contra essa questão de aposentar as camisas. Respeito o clube ou a entidade que faz, mas eu não acho legal", disse Zico em entrevista ao SporTV.



O ídolo do Flamengo, inclusive, usou o seu exemplo com a camisa 10 da seleção brasileira.



"Se tivessem feito isso, eu um dia não teria o prazer de vestir a camisa do Rei Pelé. Ainda bem que a 10 da Seleção já estava mais amaciada pelo Rivellino quando eu peguei, não foi direto do Pelé. Mas tiveram outros que sofreram com a camisa e comparações. Se você não tiver a cabeça boa, não consegue. É muita pressão em cima", disse.