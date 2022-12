Ganso vestiu a camisa 10 de Pelé no Santos e utiliza o número no Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Ganso vestiu a camisa 10 de Pelé no Santos e utiliza o número no FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 30/12/2022 12:31

Revelado pelo Santos, Paulo Henrique Ganso teve a honra de vestir a camisa 10 que um dia foi de Pelé, e fez questão de lembrar esse momento ao postar uma homenagem ao Rei do Futebol, que morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos.

O jogador do Fluminense escreveu no Instagram sobre a honra de utilizar a camisa 10.



"Nenhuma homenagem será suficiente para você, Rei. Honrado por ter usado a camisa 10, que será eternamente sua. Muito obrigado!! Descanse em paz", escreveu Ganso.



O Santos avalia aposentar a camisa 10 utilizada por Pelé, que jogou pelo clube entre 1956 e 1974. O presidente do Peixe, Andrés Rueda, informou que a utilização do número em 2023 está suspensa até a decisão do Conselho Deliberativo sobre a homenagem.