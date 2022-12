Mbappé fez o gol da vitória do PSG - JULIEN DE ROSA / AFP

Publicado 30/12/2022 11:04

Durante a comemoração do título da Copa do Mundo nas ruas de Buenos Aires, o goleiro titular da Argentina, Emiliano Martínez segurou uma boneca de bebê com o rosto de Mbappé. Após voltar a jogar pelo PSG e marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, o atacante francês minimizou as provocações do argentino.



"As celebrações não são um problema meu. Não há que se gastar energia com essas coisas tão triviais, o importante para mim é dar o melhor pelo clube. Vamos esperar pelo Leo para voltarmos a ganhar jogos e fazer gols", afirmou.



Durante a entrevista, Mbappé afirmou que parabenizou seu companheiro Lionel Messi pelo título e admitiu que a perda da final da Copa do Mundo ficará marcada para sempre. Entretanto, optou por voltar a jogar o quanto antes para ajudar o PSG.



"Não creio que vá digerir nunca (a perda do título). Agora, como disse ao técnico e aos companheiros, não há razão para que o meu clube pague por um fracasso pela seleção. O PSG não é responsável pela nossa derrota. Tentei voltar com a melhor energia possível e o mais positivo possível", completou.