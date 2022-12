Pelé fez história com a camisa 10 do Santos - Divulgação/Santos F.C.

Publicado 30/12/2022 09:30 | Atualizado 30/12/2022 09:36

Rio - Após a morte de Pelé, a possibilidade do Santos aposentar a camisa 10, imortalizada pelo Rei, passou a ser avaliada pelo clube. O presidente do Peixe, Andrés Rueda, informou que a utilização do número em 2023 está suspensa até a decisão do Conselho sobre a aposentadoria.

"Particularmente, sempre fui favorável, acho uma excelente homenagem. Mas por que não colocamos isso antes? A opinião do sócio é dividida, alguns querem a aposentadoria e outros querem a lembrança do Pelé jogando com o time. Agora, com esse entendimento da família, vamos propor a aposentadoria ao Conselho. Isso tem trâmite burocrático, com reunião do Conselho, mas como ato administrativo, não utilizaremos mais a camisa 10 a partir de janeiro e esperamos a decisão definitiva do nosso Conselho", afirmou em entrevista ao "Jornal Bandnews FM".



De acordo com o dirigente, antes da morte do Pelé a possibilidade já era debatida. De acordo com Rueda, há aqueles que pensam que a homenagem ao Rei se dá justamente pela presença da camisa 10 em campo.

"Muito conselheiro acreditava que a homenagem era justamente a camisa 10 do Pelé estar com o time. Vamos levar o assunto ao Conselho, mas nós, em medida administrativa, não utilizaremos a camisa 10 até a definição do Conselho", disse.



Rei do Futebol, Pelé defendeu o Santos como profissional de 1956 a 1974. No total, o Atleta do Século conquistou 26 títulos pelo Peixe. Foram seis Brasileiros, duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes e dez Campeonatos Paulistas.



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.

O velório de Pelé irá começar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas na Vila Belmiro. Com uma estrutura montada no centro do gramado do estádio do Santos, o público poderá se despedir do Rei do Futebol por 24 horas. No dia seguinte, o craque será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, local onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos e com visão para a Vila Belmiro, em uma cerimônia restrita.