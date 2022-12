Pelé - AFP

PeléAFP

Publicado 30/12/2022 09:00

Rio - Antes de receber o velório de Edson Arantes do Nascimento, a cidade de Santos irá prestar uma homenagem a Pelé na virada do Ano Novo. O evento organizado pela prefeitura terá a utilização de drones que farão uma imagem nos céus em referência ao Rei do Futebol. O processo será semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo, do Catar.

No total, serão utilizados 80 drones, que que vão representar a origem do Rei desde a saída da cidade mineira de Três Corações até a chegada ao litoral de São Paulo. Além de ressaltar a trajetória do Atleta do Século no Santos, a ideia também é exaltar o seu legado na seleção brasileira.

Posteriormente após a participação dos drones, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, regida pelo maestro Luís Gustavo Petri, vai tocar o hino do Santos. A festa ainda fará uma homenagem a Tim Maia. O show da Orquestra de Santos será ao lado da 'Banda do Síndico', que acompanhava o cantor e compositor morto em 1998.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.



Com uma carreira incomparável, Pelé escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida. Ídolo do Santos e seleção brasileira, Pelé marcou 1283 gols e foi o único homem a conquistar três Copas do Mundo como jogador.

O velório de Pelé irá começar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas na Vila Belmiro. Com uma estrutura montada no centro do gramado do estádio do Santos, o público poderá se despedir do Rei do Futebol por 24 horas. No dia seguinte, o craque será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, local onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos e com visão para a Vila Belmiro, em uma cerimônia restrita.