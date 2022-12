Suárez agradeceu pelo interesse do Grêmio em sua contratação - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 30/12/2022 17:17

Rio - O Grêmio está próximo de anunciar a contratação do atacante Luís Suárez. Segundo o "ge", dirigentes do clube gaúcho viajaram nesta sexta-feira (30) para Montevidéu, no Uruguai, para uma reunião com o jogador e finalizar os últimos detalhes da negociação.

O vice de futebol Paulo Caleffi e o diretor de futebol Antônio Brum vão participar da reunião representando o Grêmio. As partes têm um acerto verbal desde a semana passada e nos últimos dias vinham trabalhando na finalização do contrato.

Os representantes do jogador fizeram alguns ajustes em relação aos contratos enviados na última terça-feira (27). O entrave na negociação era das ações de publicidade e marketing envolvendo a imagem de Suárez.

A tendência é que Suárez realize exames médicos no Uruguai antes de assinar contrato por dois anos com o Grêmio. Caso as partes cheguem a um acordo, a expectativa é que o jogador se reapresente junto com o elenco no dia 3 de janeiro.