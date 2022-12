Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Publicado 30/12/2022 14:54

Rio - O futebol perdeu o seu Rei. Pelé morreu nesta última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro e faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Segundo o atestado de óbito, ele sofreu insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

O atestado de óbito de Pelé foi registrado no 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera, em São Paulo. O documento foi divulgado nesta sexta-feira (30) e indica a hora, a data e o local de morte, além de informações pessoais e se morreu com testamento conhecido. Segundo a certidão, o Rei não possui testamento conhecido e era beneficiário do INSS.

Pelé lutou contra o câncer no cólon

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então estava realizando tratamento de quimioterapia. No início deste ano, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. No dia 29 de novembro, foi internado. Na época, recebeu homenagens durante a Copa do Mundo.

No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Nas últimas horas, no entanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.

Velório tem data marcada

A despedida do maior jogador da história do futebol acontecerá na próxima segunda-feira (2). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar farão a escolta do corpo de Pelé para o velório e o enterro, na Vila Belmiro, em Santos. A cerimônia deve ocorrer às 10h (de Brasília), com portões abertos no estádio. O caixão será posicionado no centro do gramado onde o Rei fez história no futebol.

O cortejo no litoral passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo para o Memorial Necrópole Ecumênica para sepultamento reservado aos familiares. As escoltas serão feitas por batedores do 2º Batalhão de Choque em São Paulo e em Santos e por policiais militares do Policiamento Rodoviário quando passarem pela Rodovia Imigrantes.