Mundo perdeu Maradona e Pelé em dois anosAFP

Publicado 30/12/2022 17:51

A morte de Pelé nesta quinta-feira (29) foi mais um duro golpe aos amantes do futebol, que nos últimos oito anos viram grandes nomes da história se despedirem. A dor dos brasileiros com a perda do Rei do Futebol já foi sentida por outros países recentemente.



Antes de Pelé, Maradona gerou grande comoção na Argentina e no Mundo ao morrer em novembro de 2020, pouco depois de completar 60 anos. No mesmo ano, mas em dezembro, a Itália deu adeus a Paolo Rossi, grande herói da conquista da Copa do Mundo de 1982 e carrasco do Brasil, tinha 64 anos.



No ano passado, Gerd Muller, um dos grandes da Alemanha, morreu em agosto aos 75 anos. Já os ingleses deram adeus em fevereiro de 2019 a Gordon Banks, campeão do mundo em 1966 e autor do que é considerada a maior defesa das Copas, em cabeçada de Pelé. Ele tinha 81 anos.



Em março de 2016, a Holanda e o mundo prestaram homenagens a Cruyff, grande nome da Laranja Mecânica de 1974, que morreu a um mês de completar 69 anos. Já o Uruguai chorou em julho de 2015 por Ghiggia, autor do gol do título sobre o Brasil em 1950, aos 88 anos.



Em 2014 foram duas perdas importantes. O português Eusébio morreu aos 71 anos em janeiro e o argentino naturalizado espanhol Di Stéfano, aos 88, em julho.