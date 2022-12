Marc Overmars - AFP

Publicado 30/12/2022 16:18 | Atualizado 30/12/2022 16:19

Rio - O ex-jogador Marc Overmars sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), nesta sexta-feira (30), e foi internado em um hospital. O Royal Antwerp, da Bélgica, onde ele é diretor de futebol, emitiu um comunicado afirmando que ele passou mal durante a última noite.

"Marc Overmars, diretor de futebol do Royal Antwerp FC, passou mal ontem à noite e foi internado no hospital com um leve acidente vascular cerebral. Marc e sua família estão focados em sua recuperação e não desejam fazer mais comentários. O Royal Antwerp FC deseja a Marc uma rápida recuperação", diz o comunicado.

Marc Overmars tem 49 anos. Ele foi jogador do Arsenal e Barcelona, e atualmente exerce o cargo de diretor de futebol no Royal Antwerp, desde março. Ele assumiu o cargo no clube belga após se desligar do Ajax, da Holanda, por acusações de assédio.