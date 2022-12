Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Publicado 30/12/2022 18:50

Rio - Considerado um dos melhores treinadores do mundo, o espanhol Pep Guardiola também fez reverência ao Rei Pelé, falecido nesta última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência da falência múltipla dos órgãos. O treinador do Manchester City exaltou o legado do eterno camisa 10, mas reiterou sua preferência pelo argentino Lionel Messi.

"Para quem viu Pelé, é o maior de todos os tempos. Eu entendo. Para os argentinos é Di Stéfano, Maradona ou Messi. Cada um tem a própria opinião. Isso é bom, não significa que um é melhor que o outro. Sempre digo que Messi é o meu favorito porque estive com ele, e o que ele tem feito é algo muito inesperado, marcando 40 gols a cada temporada e ganhando tudo", disse o treinador.

Pelé é considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Após a notícia de sua morte, jornais de toda parte do mundo ressaltaram que o eterno camisa 10 brasileiro é o maior da história, exceto os argentinos. O técnico Pep Guardiola também seguiu a linha dos hermanos e admitiu que reconhece Messi como o melhor de todos os tempos.

"Eu entendo as pessoas que escolhem outros. Qual o problema? A certeza é que todos eles deram uma contribuição incrível para o mundo do futebol. Quantas emoções eles deram para as pessoas?", questionou Guardiola, que completou destacando que Pelé seria capaz de jogar em qualquer geração.

"Algumas pessoas falam que naquela época o ritmo era completamente diferente, que havia muito mais espaços. Se jogassem hoje, jogadores se adaptariam ao ritmo e aos espaços facilmente porque eram muito bons. Esse nível de jogador controla o jogo, é muito intuitivo, habilidoso, tem muita força mental e tudo mais. Ele (Pelé) poderia jogar em qualquer geração", finalizou.