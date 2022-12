Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 30/12/2022 10:00

O treinador, palestrante, Thiago Rocha, mais conhecido como Thiago Rocha Diamond, está provando com argumentos matemáticos de que é possível transformar o jogo em um negócio lucrativo. Com apenas 30 anos de idade, o Alagoano que reside na Bahia há 20 anos, compartilha seus métodos lucrativos no mundo dos jogos, seus conhecimentos nesse mercado, ultrapassa o tempo de 07 anos, onde teve o seu primeiro contato em uma viagem por todo mar Mediterrâneo em um cruzeiro. Estudando possibilidades sobre o mercado de jogos, obteve a certeza que aquilo “não era um jogo e sim um negócio”