Pelé - Reprodução / Twitter

PeléReprodução / Twitter

Publicado 30/12/2022 10:00

Rio - Em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, as partidas da 18ª rodada do Campeonato Inglês, que se inicia nesta sexta-feira, vão contar com um minuto de aplausos. Além disso, jogadores e árbitros vão entrar em campo com um faixa preta no braço por conta da morte do Atleta do Século.

"Em tributo a Pelé, os clubes da Premier League vão lembrar a contribuição dele ao futebol durante a 18ª rodada fazendo um minuto de aplauso antes do pontapé inicial. Jogadores e arbitragem usarão uma faixa preta no braço como sinal de luto", divulgou o perfil oficial da competição.



Nesta sexta-feira, duas partidas vão acontecer pela competição. O West Ham recebe o Brentford, às 16h45 (no horário de Brasília), em Londres. Posteriormente, o Liverpool entra em campo em casa para encarar o Leicester, às 17 horas (no horário de Brasília).



Rei do Futebol, Pelé defendeu o Santos como profissional de 1956 a 1974. No total, o Atleta do Século conquistou 26 títulos pelo Peixe. Foram seis Brasileiros, duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes e dez Campeonatos Paulistas.



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.



O velório de Pelé irá começar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas na Vila Belmiro. Com uma estrutura montada no centro do gramado do estádio do Santos, o público poderá se despedir do Rei do Futebol por 24 horas. No dia seguinte, o craque será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, local onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos e com visão para a Vila Belmiro, em uma cerimônia restrita.