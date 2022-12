Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real Madrid - CESAR MANSO / AFP

Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real MadridCESAR MANSO / AFP

Publicado 31/12/2022 12:50

Rio - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, voltou a sofrer ataques racistas no Campeonato Espanhol. Durante a vitória sobre o Real Valladolid por 2 a 0, nesta última sexta-feira (30), o brasileiro foi chamado de "macaco" enquanto deixava o gramado após ser substituído. O jogador se manifestou nas redes sociais e fez duras críticas os organizadores da competição.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do (Real) Madrid. No final a culpa é minha", escreveu Vini Júnior.

Vinícius Júnior foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo. Enquanto deixava o campo pela lateral, o jogador foi chamado de "macaco" e escutou sons de imitação de macaco vindo das arquibancadas do estádio do Real Valladolid. Os torcedores ainda arremessaram objetos em campo, e o brasileiro chutou um deles.

O Real Madrid, o Real Valladolid e a La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, ainda não se manifestaram sobre o caso. Esta não foi a primeira vez que Vinícius Júnior sofreu ataques racistas na Espanha. O jogador também já foi alvo de críticas por suas dancinhas e vítima de racismo de um comentarista espanhol.