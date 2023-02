Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 17/02/2023 20:34

O Coritiba será o quarto clube na Série A do Campeonato Brasileiro a passar pelo processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). De acordo com o presidente do clube, Glenn Stenger, este era o único caminho para o Coxa conseguir competir dentro do novo contexto do futebol brasileiro.

"O torcedor tem que entender que nenhum clube médio conseguirá sobreviver no mercado sem ter uma retaguarda financeira pesada. Todos estão se movimentando para tal, a exceção dos gigantes, Palmeiras, Corinthians e Flamengo", disse Stenger, à TV Coxa, canal oficial do clube paranaense.

A Treecorp Investimentos, que tem Roberto Justus como sócio e conselheiro, tem negociações avançadas para se tornar acionista majoritária da SAF do Coritiba. As tratativas se iniciaram no fim de 2022 e a intenção é, de fato, tornar o Coxa mais forte no cenário nacional.

"O Coritiba passou por um processo de reestruturação financeira em 2022. Coisa que times, que já se tornaram SAF, não passaram. O clube pretende, durante o ano de 2023, concluir o processo de SAF. Mas é um processo distante e que exige uma série de implicações legais e comerciais para que o clube tenha tranquilidade de estar fazendo um bom negócio", ressaltou o presidente do clube.

No modelo adotado, o Coritiba deve negociar 90% da SAF ao fundo de investidores. Os valores não foram definidos e precisarão passar pela aprovação nos conselhos do clube e da empresa em questão.