Sócios e executivos da 777 Partners em visita ao CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/02/2023 19:56

A 777 Partners, que é dona de 70% da SAF do Vasco, considera investir no Everton, da Inglaterra. A informação é do site "The Athletic".

De acordo com a publicação, o atual dono dos Toffees, Farhad Moshiri, está aberto a investimentos no clube para ajudar a financiar a construção do novo estádio. Não por acaso, ele já teve conversas com a MSP Sports Capital.

Isso, contudo, não significa que o Everton está à venda. Em janeiro, Moshiri já havia garantido isso ao Conselho Consultivo de Torcedores e afirmou que tem conversado com grandes investidores para "preencher uma lacuna no estádio".

Além do Vasco, a 777 Partners também controla o Genoa, da Itália, o Red Star, da França, e o Standard Liége, da Bélgica.

O Everton, vale lembrar, enfrenta o Leeds United, às 12h (de Brasília) deste sábado, no Goodison Park. A partida é válida pela 24ª rodada da Premier League. Atualmente, os Toffees estão na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 18 pontos.