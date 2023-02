O Old Trafford é a casa do Manchester United - FOTO: Oli SCARFF / AFP

Publicado 17/02/2023 18:17

Nesta sexta-feira, o sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, que é presidente de um dos bancos Qatar Islamic Bank (Banco Islâmico do Catar, em português) oficializou uma proposta por 100% do Manchester United. Vale lembrar que hoje, às 19h (de Brasília), se encerra o prazo para fazer ofertas pelo clube inglês.

Vale lembrar que a família Glazer é dona do Manchester United desde 2005. No entanto, após a morte de Malcolm Glazer, em 2014, a administração do clube tem sido alvo de críticas por parte de torcedores, que cobram maior nível de competitividade. As ações dos Red Devils são avaliadas em cinco bilhões de libras (R$31 bilhões, na cotação atual).

VEJA A NOTA PUBLICADA PELO SHEIK

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani confirmou hoje sua apresentação de uma oferta por 100% do Manchester United Football Club.

A proposta planeja devolver o clube às suas antigas glórias dentro e fora do campo e, acima de tudo, buscará colocar os torcedores no coração do Manchester United Football Club mais uma vez.

A oferta será totalmente livre de dívidas por meio da 'Nine Two Foundation', de Sheikh Jassim, que buscará investir nos times de futebol, no centro de treinamento, no estádio e em infraestrutura mais ampla, na experiência dos torcedores e nas comunidades que o clube apoia.

A visão da oferta é que o Manchester United Football Club seja conhecido pela excelência no futebol e considerado o maior clube de futebol do mundo.

Mais detalhes da licitação serão divulgados, quando apropriado, se e quando o processo de licitação se desenvolver.