Publicado 17/02/2023 18:10

Rio - A CBF pode ter que desembolsar uma fortuna se quiser contratar Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. De acordo com o "UOL", o valor da multa rescisória para tirar o treinador do Real Madrid chega a R$ 66 milhões.

Mais cedo, o portal já havia divulgado que a CBF pretende buscar um acordo amigável com o time espanhol para ter o treinador no meio do ano. O alto valor salarial do treinador italiano, que ganha aproximadamente um milhão de euros por mês, faz com que a entidade tente se livrar da multa contratual.

Tanto a CBF quanto Ancelotti não desejam passar uma sensação de rompimento com o Real Madrid. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, quer evitar a rescisão unilateral, seja com Ancelotti ou qualquer outro alvo. Internamente, a possibilidade de a CBF arcar com os valores caso haja acordo com o clube não está descartada, mas a preferência será por chegar a um denominador comum com o time do profissional escolhido.

Enquanto não define o substituto de Tite, a seleção brasileira terá um técnico interino. Ramon Menezes, técnico do sub-20, comandará o Brasil no primeiro amistoso do ciclo para a Copa de 2026, que acontecerá contra o Marrocos, no dia 26 de março, em Rabat.