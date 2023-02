Jajá em jogo do Athletico - Foto: Reprodução/Instagram @_jaja19_

Publicado 17/02/2023 17:16

O Athletico emprestou Jajá para o Torpedo Moscou, atual lanterna do Campeonato Russo. A saída acontece após o atacante ter se recusado a entrar em campo na reta final final do jogo contra o Operário, no sábado passado, pelo Campeonato Paranaense. No domingo, dia seguinte ao ocorrido, ele conversou com o diretor técnico do clube, Felipão, e foi multado.

A informação da transação foi dada primeiro pela jornalista Monique Vilela. O empréstimo é válido até metade de 2023, com possibilidade de compra em caso de metas atingidas, que estão estipuladas em contrato.

Na atual temporada, Jajá disputou quatro jogos e marcou um gol. Seu vínculo com o Furacão vai até fevereiro de 2025.



O Torpedo, seu novo time, conquistou apenas seis pontos em 17 partidas disputadas na Campeonato Russo. No total foram: 13 derrotas, três empates e só uma vitória.