Zidane - AFP

Publicado 17/02/2023 16:27

Rio - Tricampeão da Liga dos Campeões como treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane está sem trabalhar desde 2021. Porém, o período de recesso do francês está chegando ao fim. Em entrevista concedida apresentação do novo carro da Alpine, equipe que compete na Fórmula 1, e que o ídolo francês é embaixador, o treinador afirmou que pode voltar a trabalhar em junho deste ano.

"Conversamos sobre isso com a Alpine. Faz parte do nosso acordo. Se amanhã eu tiver que ingressar em um clube, isso não me impedirá de continuar trabalhando com a equipe, mas inevitavelmente será um pouco menos denso, pois seria contratado diariamente. E também é meu desejo retomar meu trabalho como treinador. Ter hoje um projeto com a Alpine não tem nada a ver. Eu faço isso, porque tenho tempo agora, mas não sei quanto tempo vai durar. Pode passar muito rápido. A partir do mês de junho, veremos", disse.



Zidane, de 50 anos, é um dos cotados para assumir o comando do PSG. Christophe Galtier está sendo bastante contestado com a campanha da equipe na temporada, e em caso de insucesso na Liga dos Campeões, o treinador dificilmente irá seguir em Paris.

Outra possibilidade para Zidane é voltar ao Real Madrid. Carlo Ancelotti tem contrato até junho de 2024, porém, o italiano é cotado para assumir a seleção brasileira. A "ESPN" afirmou que o treinador tem um acordo com a CBF para iniciar seu trabalho em junho de 2023.