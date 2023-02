Marta durante o jogo do Brasil contra o Japão - Foto: Thais Magalhães/CBF

Publicado 17/02/2023 16:14

A vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão por 1 a 0, na última quinta-feira, pelo Torneio She Believes, marcou a volta de Marta aos gramados depois de quase 11 meses afastada. Recuperada de uma grave lesão no joelho, ela entrou no segundo tempo tempo e deu a assistência para Debinha marcar o único gol do jogo. Em entrevista ao Sportv após o fim da partida, a atacante não escondeu a emoção de falar sobre seu retorno aos campos.

"É um desafio, foi um desafio para mim, dia após dia, complicado, porque tenho 22 anos jogando profissionalmente. Foi a primeira vez que fiquei tanto tempo longe. Sofri muito, mas a recompensa é sempre maior quando você se dedica. Não poderia ter sido diferente. Entrar no jogo, precisávamos da vitória. Deus me abençoou e eu encontrei essa garotinha aqui (Debinha) para colocar a bola para dentro", disse Marta.

"Então, estou muito feliz pelo retorno. É só um recomeço, tem muita coisa pela frente, sei que tenho que trabalhar muito para ser aquela Marta que tem uns pique muito mais rápidos do que esse", completou.

Em tempo: a Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Canadá no Geodis Park, em Nashville, no Tennessee nos Estados Unidos. A partida é válida pela segunda rodada do Torneio She Believes.