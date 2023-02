Andrey no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 01o de novembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/02/2023 14:57

Rio - O destino do volante Andrey Santos pode ser o Palmeiras. De acordo com o portal "UOL", o time paulista começou a se movimentar nos bastidores para acertar a contratação do jogador do Chelsea por empréstimo até o fim do ano.

Contrato pelo Chelsea no fim do ano passado, Andrey não atingiu os requisitos para conseguir o visto de trabalho necessário para atuar na Inglaterra. Por isso, deve ser emprestado para algum time brasileiro. Em um primeiro momento, o Palmeiras não se interessou pela ideia de ter o jogador apenas até o meio do ano, mas mudou de ideia após o time inglês se mostrar flexível para estender o empréstimo até dezembro.

Inicialmente, falou-se que o Vasco teria uma preferência pelo retorno do volante ao Brasil. No entanto, os Blues optaram por ceder o atleta para algum clube que irá disputar a Libertadores, de olho em uma valorização.

Andrey Santos foi o grande destaque do Vasco em 2022, com apenas 18 anos. Em dezembro, foi vendido ao Chelsea por 12,5 milhões de euros (R$ 70,7 milhões, pela cotação atual) fixos, além de bônus.