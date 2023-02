14 clubes compõem a Libra e buscam um torneio único independente da CBF - Divulgação/Libra

14 clubes compõem a Libra e buscam um torneio único independente da CBFDivulgação/Libra

Publicado 17/02/2023 13:10

Rio - A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) realizou nesta última quinta-feira (16) uma reunião virtual com a maioria dos membros para alinhar sugestões e costurar uma aproximação com a Liga Forte Futebol. Uma assembleia geral presencial será realizada no próximo dia 28, em São Paulo, para acertar os ajustes finais.

Segundo o "ge", a pauta da assembleia geral não está fechada, mas deve abordar pontos sensíveis que causaram uma espécie de barreira entre os membros da Libra e da Liga Forte Futebol. No Conselho Técnico da CBF, no último dia 15, ficou evidente um racha entre os clubes em razão dos interesses das ligas.

Entre os temas que devem ser abordados estão a necessidade de unanimidade nas decisões sobre o rateio de cotas, além de chegar a um modelo no qual o primeiro da fila do rateio não receba mais do que 3.5 vezes do que o último. A ideia é mostrar aos membros da Liga Forte Futebol que o consenso é viável.

Até o momento, as ligas possuem uma proposta cada, com valores similares. A Liga Forte Futebol recebeu uma oferta de R$ 4,85 bilhões da Serengeti e LCP Corretora, enquanto a Libra tem uma proposta no valor de R$ 4,75 bilhões do Mubadala Capital, fundo dos Emirados Árabes, através do BTG Pactual.