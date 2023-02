Rei e Rainha do Mar retorna a Cabo Frio no próximo mês - Divulgação / Effect Sport

Publicado 17/02/2023 12:11

Rio - A realeza dos mares já pode se preparar para a temporada 2023 do Circuito Rei e Rainha do Mar. O festival definiu o calendário para o ano com quatro etapas, em diferentes locais da orla do estado do Rio de Janeiro. A próxima etapa será em Cabo Frio, dia 5 de março, na praia do Peró. As inscrições podem ser feitas por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

O Circuito Rei e Rainha do Mar 2023 volta à cidade depois do evento de 2021. Atletas poderão nadar e correr entre dunas, águas cristalinas e o Morro do Vigia, desfrutando de um cenário encantador. A etapa será a segunda do calendário da temporada, após estreia em janeiro com o Rainha do Mar, em Copacabana.

O RRM – Cabo Frio tem opções de provas em diferentes distâncias. No mar, o Open (500 metros), Sprint (1 km), Classic (2 km) e o Challenge (4 km), os dois últimos com formato de travessia – praia das Conchas até a praia do Peró. O Beach Biathon tem 1 km de natação seguido por 2 km de corrida na areia.

A etapa tem três provas destinadas para quem deseja apenas correr ou caminhar. O Beach Run tem percursos pela areia de 2 e 5 km. Exclusivo para a edição em Cabo Frio, o evento conta com o Trail Run, distância de 8 km entre diferentes tipos de terrenos pela orla.

As crianças também podem participar do evento. O Kids Run reúne os pequenos a partir de 3 anos (50 metros – 3 e 4 anos; 100 metros – 5 a 7 anos; 300 metros – 8 a 10 anos; 600 metros – 11 a 13 anos), enquanto o Kids Swim é destinado para a criançada a partir de 9 anos (200 metros – 9 e 10 anos; 400 metros – 12 e 13 anos).

"Estamos com uma expectativa muito boa para voltar a Cabo Frio porque é um local que nós amamos. Foi muito especial a edição de 2021 no Peró, com atletas proporcionando aquele alto astral típico do Rei e Rainha do Mar em um cenário belíssimo. Esperamos que a etapa de 2023 seja ainda mais incrível", contou Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, agência organizadora do evento.