Neymar não vive bom momento pelo PSG FOTO: Valery HACHE / AFP

Publicado 17/02/2023 11:46

Apagado no duelo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, Neymar foi duramente criticado por Jérôme Rothen por suas atitudes após a partida. Na "RMC Sport", o ex-jogador não aprovou a ida do camisa 10 do PSG a um torneio de pôquer um dia após a derrota por 1 a 0 para a equipe alemã.



"Não é a primeira vez que ele urina sobre o clube, jogadores, dirigentes, seu treinador, corpo médico, mas sobretudo os amantes do PSG. Isso me entristece. Ele não quer entender as coisas. Pode criticá-lo ou dizer que está mal, mas ele não quer escutar nada. (Luis) Campos disse há pouco que esteve perfeito até agora. Quero acreditar, mas o problema é o que mostra depois que sai do campo de jogo", disse Rothen, que teve três passagens pelo clube.



Logo após a derrota para o Bayern de Munique, Kylian Mbappé pediu comprometimento de seus companheiros para que se cuidassem visando ao jogo de volta contra a equipe alemã. No entanto, Neymar disputou um torneio de pôquer e, no dia seguinte, comeu em uma rede de fast food com amigos.



A permanência de Neymar no PSG na próxima temporada não é certa, uma vez que o Chelsea possui grande interesse no brasileiro. Todd Boehly, dono dos Bleus, está em conversas com Nasser Al-Khelaifi para conhecer as condições para a contratação do brasileiro, que tem contrato até 2027 com a equipe francesa.