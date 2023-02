Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Andrey Santos RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Publicado 17/02/2023 11:00 | Atualizado 17/02/2023 11:05

Rio - O volante Andrey Santos, de 18 anos, negociado pelo Vasco com o Chelsea irá atuar no futebol brasileiro em 2023. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o clube londrino liberou o jovem para atuar no país. Ele não conseguiu atingir o requisito para obter o visto de trabalho e conseguir atuar no futebol inglês.

Com isso, o Chelsea decidiu emprestar o jogador, ao invés de mantê-lo treinando à parte. Segundo o jornalista, o Palmeiras é o favorito para contar com Andrey. O entendimento é de que o volante poderá desenvolver melhor atuando na equipe treinada por Abel Ferreira. O ex-jogador do Vasco seria o substituto de Danilo.

Há outros clubes do Brasil interessados e também da Turquia. Andrey Santos foi um dos principais destaques da seleção brasileira sub-20 comandada por Ramon Menezes que conquistou o título do Sul-Americano. Mesmo atuando como volante, ele foi o artilheiro da competição com seis gols, ao lado do atacante Vitor Roque, do Athletico-PR.