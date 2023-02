Torcida do Botafogo no Maracanã - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 21:52

O Botafogo cobrou um posicionamento do Vasco da Gama após alvinegros enfrentarem dificuldades para retirarem ingressos nas bilheterias do Maracanã. A demora fez com que muitos torcedores perdessem o início da partida ou até mesmo desistissem de entrar no estádio.

"O Botafogo mais uma vez cobrou explicações ao Vasco da Gama, mandante da partida e responsável pela gestão de ticketing, pelos problemas no acesso da torcida alvinegra. Não é assim que se trata a razão de ser do futebol. O Clube aguarda um posicionamento", publicou Botafogo nas redes sociais.

Mandante da partida, Vasco organizou a venda de ingressos para os torcedores de ambas as equipes. A dificuldade dos alvinegros em retirar ingressos vêm gerando muita repercussão nas redes sociais.