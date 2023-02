Matheus Jussa, que pertence ao Fortaleza, chegou ao Cruzeiro por empréstimo - Foto: Reprodução/Cruzeiro TV

Matheus Jussa, que pertence ao Fortaleza, chegou ao Cruzeiro por empréstimoFoto: Reprodução/Cruzeiro TV

Publicado 16/02/2023 18:57

Apresentado pelo Cruzeiro nesta quinta-feira, Matheus Jussa revelou que escapou do terremoto da Turquia. O volante contou que estava em negociações com um time turco e chegaria ao pais antes da tragédia. No entanto, houve uma demora na viagem, e ele e a família se salvaram.

"É até complicado falar. Não acredito em sorte, acredito muito em Deus, sou um homem de muita fé. Foi uma negociação bem complicada. Era para eu ter viajado dias antes da tragédia. Iria viajar sozinho, a princípio. No decorrer do dia da quinta-feira, perguntei se poderia levar a minha família - meus filhos e minha esposa. Eles aceitaram. Na sexta-feira de manhã, mandaram a reserva das passagens. Ficamos muito felizes com a reserva, pois iriamos viajar todos juntos", disse Matheus Jussa.

"No decorrer do dia, não tivemos respostas do por quê não estava acontecendo. De noite, liguei para os meus empresários se a gente iria realmente viajar. Eles falaram: 'Jussa, provavelmente vamos amanhã de manhã. Se prepara, deixa tudo preparado'. Dormimos. Acordei de manhã com sete mensagens do meu empresário e pensei: 'perdemos o voo'. Quando abri as mensagens, era realmente uma tragédia inexplicável na Turquia. Minha esposa acordou tremendo. Nós ajoelhamos e agradecemos a Deus pela vida. Só agradecer por estar aqui, hoje, vestindo a camisa do Cruzeiro, e estarmos vivos", completou.

Matheus, vale lembrar, pertence ao Fortaleza e chegou ao Cruzeiro por empréstimo válido até o fim da temporada.

O terremoto aconteceu há dez dias atrás e atingiu a Turquia e a Síria. De acordo com a ultima atualização, mais de 42 mil pessoas morreram na tragédia.