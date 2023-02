Xavi é o técnico do Barcelona - Foto: Josep LAGO / AFP

Publicado 16/02/2023 18:00

A irritação de Raphinha ao ser substituído no empate do Barcelona com o Manchester United em 2 a 2, nesta quinta-feira, foi um dos temas da entrevista coletiva de Xavi. As câmeras da transmissão do jogo flagraram os xingamentos do brasileiro ao ver que sairia da partida. O treinador disse que o atacante já pediu desculpas, mas destacou que ele não precisava e afirmou que viu a reação de Raphinha "de uma forma muito positiva".

"Entendo perfeitamente, acontecia comigo, mas faço pelo bem do time, nunca para prejudicar ninguém. Agora ele veio se desculpar, mas não precisa. Eu disse a ele, tranquilo, eu entendo você. O f*** seria se ele se sentisse bem com a mudança. Essa é a atitude. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo de forma muito positiva porque ele quer estar ali, brincar... Eu sempre falo para eles que eles têm que ficar bravos. A falta de atitude, não, mas eles têm que ficar com raiva e, se quiserem, me insultar.", disse o treinador.

Raphinha, vale destacar, foi o principal destaque do Barcelona na partida. Além de trazer velocidade e criatividade ao ataque, ele deu uma assistência e marcou o último gol do jogo.

Em tempo: Manchester United e Barcelona voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Old Trafford. A partida é válida pelo jogo da volta dos play-offs da Liga Europa. Quem avançar garante vaga nas oitavas de fina da competição.