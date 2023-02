Mosaico da torcida do Trabzonspor - Foto: Divulgação/Trabzonspor

Publicado 16/02/2023 17:13

A torcida do Trabzonspor-TUR prestou uma homenagem às equipes de busca e às vítimas do terremoto que matou mais de 41 mil pessoas na Turquia e na Síria. Nesta quinta-feira, antes do jogo contra o Basel, da Suíça, os torcedores ergueram um mosaico 3D em que um bombeiro segura um bebê no colo, enquanto uma mão levanta a bandeira do país.

Os demais torcedores balançaram bandeiras da Turquia. Abaixo, veja como foi:

"Estaremos sempre juntos, vamos curar nossas feridas", diz a frase presente no mosaico.

La hinchada de Trabzonspor y su reconocimiento a los bomberos que siguen ayudando en las tareas de rescate luego del terremoto en Turquía y Siria pic.twitter.com/vuJYvynnuG — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 16, 2023

Os jogadores também prestaram uma homenagem. Eles entraram em campo com camisas que levavam os nomes de cidades afetadas pelo terremoto.

Vale lembrar que os jogos das competições nacionais foram adiadas na Turquia justamente por conta do terremoto. No entanto, como este foi um jogo da UEFA Conference League - torneio internacional - a partida aconteceu.

Toda renda obtida será destinada às vítimas do terremoto. Clubes rivais como o Galatasary e o Besiktas, por exemplo, se solidarizaram e contribuíram na compra de ingressos.

Em tempo: o Trabzonspor venceu o Basel por 1 a 0, com gol de Stryger Larsen. O jogo da volta acontecerá na quinta-feira que vem, às 17h (de Brasília), na Suíça.