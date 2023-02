Éder Militão - AFP

Éder MilitãoAFP

Publicado 16/02/2023 16:33

Rio - Após o atacante Rodrygo comentar a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira, outro jogador do Real Madrid, Éder Militão falou sobre o assunto. Sem entrar no mérito se o acordo vai acontecer, o zagueiro lembrou o vínculo que o italiano tem no clube espanhol.

"A gente falou pra ele sobre já fazer a lista dos jogadores. A gente tem uma boa relação, mas... Por ele agora, né? Ele tem um grande ciclo para cumprir no Real Madrid. É esperar", disse em entrevista à ESPN.

O defensor afirmou que durante a participação do Real no Mundial de Clubes, em Marrocos, os jogadores da seleção brasileira questionaram Ancelotti sobre a possibilidade. Claro que em tom de bricadeira.

"Quando estávamos no Marrocos, a gente brincou com ele sobre ser técnico na seleção. A gente tem uma boa relação com ele. Como ele também tem com a gente (boa relação), a gente brinca, né...", contou.