Mais de 30 mil torcedores compareceram ao Khalifa Stadium para assistir ao treino aberto do PSG em Doha, no Catar - PSG/Divulgação/Twitter

Publicado 16/02/2023 16:13

O PSG anunciou nesta quinta-feira que realizará um treino aberto para o público no Parque dos Príncipes, em 24 de fevereiro, dois dias antes do duelo contra o Olympique de Marselha. O jogo é um confronto direto na briga pelo título, pois o time parisiense lidera o Campeonato Francês com 54 pontos, enquanto o adversário é o vice-líder com 49.

Essa será a primeira vez que o clube fará um treino aberto em Paris após 11 anos (em janeiro, isso aconteceu em Doha, no Catar). Os ingressos vão custar entre cinco euros e 15 euros (R$ 27 e R$ 83). Além disso, o clube disponibilizará mil entradas para crianças atendidas pela fundação do PSG.

A equipe dos astros Mbappé, Messi e Neymar não vive um bom momento na temporada. O time soma três derrotas seguidas, sendo a última em casa contra o Bayern de Munique, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.



Antes do treino aberto, o PSG ainda joga contra o Lille pelo Campeonato Francês. A equipe entra em campo em casa na manhã deste domingo pela 24ª rodada.