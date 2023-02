Renzo Saravia não teve passagem marcante pelo Botafogo em 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/02/2023 16:20

O Atlético-MG anunciou a contratação do lateral-direito argentino Renzo Saravia, ex-Botafogo. O acordo do jogador com o Galo foi assinado com validade até julho de 2023, com opção de renovação até o fim de 2024 mediante ao alcance de metas previstas em contrato.

Saravia, de 29 anos, estava sem clube desde que foi liberado pelo Botafogo ao fim do último Brasileirão. Pelo Glorioso, o defensor chegou cercado de expectativas após a boa passagem pelo Internacional, mas não despontou e passou longe da titularidade incontestável.

Técnico do Atlético-MG, Eduardo Coudet fez avaliação positiva do atleta, com quem trabalhou no Racing-ARG entre 2018 e 2019, conquistando um título argentino, além do próprio Colorado, em 2020.

Pelo Botafogo, Renzo Saravia disputou 29 partidas em 2022 e contribuiu com duas assistências. O lateral-direito conviveu com lesões musculares e não caiu nas graças da torcida.