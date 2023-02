Cristiano Ronaldo em apresentação pelo Al-Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 16/02/2023 16:50

Rio - A justiça determinou que o atacante Cristiano Ronaldo, acusado de estupro e abuso sexual em 2018 , receberá uma indenização paga por Leslie Mark Stovall, advogado da suposta vítima, a modelo Kathryn Mayorga. O valor será para ressarcir o atacante do Al-Nassr pelos valores gastos para arcar com sua defesa.

Ainda segundo o veículo, Cristiano deve receber cerca de 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,6 milhão). O inquerito, que foi arquivado, apurava uma tentativa de estupro do atacante.

O caso foi oficialmente encerrado em junho de 2022, após uma juíza norte-americana rejeitar a denúncia feita pela modelo. A interpretação foi de que a defesa de Kathryn agiu "de má fé", pois basearam sua denúncia em documentos e arquivos que foram vazados e colocados à venda na internet sem a autorização do jogador.

Com a tranquilidade de saber que receberá uma indenização, Cristiano Ronaldo, agora, se concentra para os próximos compromissos do Al-Nassr. Nesta sexta-feira (17), a equipe do astro português enfrenta o Al-Taawoun, às 12h (horário de Brasília), pelo Campeonato Saudita.