Barcelona e Manchester United empataram por 2 a 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa - JOSEP LAGO / AFP

Publicado 16/02/2023 16:45 | Atualizado 16/02/2023 17:21

Em jogo emocionante e com mais de 30 finalizações, Barcelona e Manchester United empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (16), no Camp Nou, pela ida da segunda fase da Liga Europa. O Barça saiu na frente com Marcos Alonso, levou a virada com gols de Rashford e Koundé (contra), mas chegou ao empate com o brasileiro Raphinha.

Com o empate, a vaga nas oitavas será definida no próximo dia 23, às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O Manchester United volta a campo no próximo domingo (19), às 11h, contra o Leicester City, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, enquanto o Barcelona joga no mesmo dia, às 17h, contra o Cadiz, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado na Catalunha. Apesar do placar zerado na primeira metade da partida, não faltou oportunidade para ambos os lados e os goleiros foram os protagonistas. O Manchester United teve as chances mais claras, mas Weghorst e Rashford pararam em grandes defesas de Ter Stegen. Já do outro lado, o Barcelona teve uma grande oportunidade com Jordi Alba, mas De Gea também brilhou.

Na etapa final, os gols saíram e o jogo ganhou mais emoção. O Barcelona saiu na frente aos cinco minutos com Marcos Alonso, mas não conseguiu sustentar a vantagem por muito tempo. O Manchester United não sentiu o golpe e empatou logo na sequência, aos sete, com Marcus Rashford. O camisa 10 também fez a jogada que terminou no gol contra de Jules Koundé, aos 14.

Apesar da derrota parcial, o Barcelona não entregou os pontos. O brasileiro Raphinha, inspirado, chamou a responsabilidade e marcou o gol do empate aos 31 minutos. O time catalão quase conseguiu a virada, mas Christensen acertou a trave e Ansu Fati parou em grande defesa do goleiro De Gea. O Barça pressionou até o fim, mas não conseguiu tirar o empate do placar.