Neymar em derrota para o Monaco pelo Campeonato FrancêsFoto: AFP

Rio - A temporada europeia ainda está em andamento, mas a possibilidade de Neymar deixar o PSG vem sendo bastante noticiado pela empresa francesa. Porém, de acordo com informações do portal 90 Min, o Chelsea não seria o único clube a deseja a contratação do brasileiros, outras equipes da Premiere League podem entrar na disputa.

O Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle também estariam observando a situação de Neymar. De acordo com informações do jornal "The Parisien", o PSG vê que a próxima janela de transferências pode ser a última em condições de recuperar alguma parte do grande investimento que fez no camisa 10.

Em 2016, o PSG desembolsou 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona. A operação foi e continua sendo a maior da história do futebol. No entanto, o brasileiro não retribuiu dentro de campo o esperado pelo clube francês.