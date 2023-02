Troféu da Copa do Mundo Feminina - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/02/2023 16:54

O Tour da taça da Copa do Mundo Feminina começará em Melbourne, na Austrália, neste sábado (18), mas passará pelos 32 países participantes do torneio. No Brasil, o troféu será apresentado nos dias 29 e 30 de março.



O evento será encerrado em Wellington, capital da Nova Zelândia, no dia 14 de julho, seis dias antes do início do Mundial. A competição tem sua decisão marcada para o dia 20 de agosto. A secretária geral da Fifa, Fatma Samoura, explicou a organização do Tour.

"Tour da taça da Copa do Mundo Feminina da Fifa é uma celebração global espetacular do futebol feminino, que vai dar a torcedores, seus familiares e entusiastas do futuro do futebol a chance de se inspirar e de fazer parte de uma jornada realmente especial. O tour vai inspirar as pessoas em todo o mundo, vendo a habilidade e a criatividade que mostram por que o futebol feminino tem um futuro brilhante", disse.



Neste mês, 10 seleções ainda disputam as últimas três vagas da Copa do Mundo Feminina através da repescagem. A seleção brasileira tem estreia marcada para o dia 23 de julho, contra uma das equipes que ainda buscam por vaga no Grupo F. França e Jamaica são os outros adversários da equipe comandada por Pia Sundhage.