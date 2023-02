Troféu da Série B: clubes receberam propostas baixas por cotas de TV - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/02/2023 17:11

Durante o Conselho Técnico da Série B, na quarta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, prometeu ajudar os clubes a alcançarem o valor de cotas de TV igual ao de 2022, de cerca de R$ 8 milhões para cada um. A dificuldade se deve à ausência de grandes na competição.

Com o retorno de Vasco e Cruzeiro ao Brasileirão, a Série B viu a TV Globo desistir de manter os moldes do contrato anterior. Para piorar, a melhor proposta de compra de transmissão alcançou menos da metade do valor anterior, que era entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões, e foi de R$ 80 milhões, segundo o site 'Uol'.



Uma solução apresentada na reunião de quarta-feira foi a de que a Brax, que possui os direitos de comercialização do Brasileirão e outras competições, garantiria R$ 120 milhões, ainda segundo a publicação.



Com a preocupação dos clubes em não alcançar o valor de 2022, o que afetaria drasticamente o orçamento de 2023, Ednaldo Rodrigues se com prometeu a garantir o valor que resta, que seria a outra metade. Se não conseguir com patrocinadores, a CBF pode arcar com esse custo restante.



Uma nova reunião está marcada para o dia 7 para acertar toda a negociação e fechar a cota que cada clube da Sèrie B irá receber.