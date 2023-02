Haaland - AFP

Publicado 16/02/2023 17:44

Erling Haaland precisou de pouco tempo para marcar o nome na história do Manchester City. Após marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, nesta última quarta-feira (15), o norueguês chegou aos 26 gols no Campeonato Inglês e igualou o ex-jogador Sergio Agüero como o maior artilheiro dos Citizens em uma edição da competição.

Agüero marcou 26 gols em 33 partidas em 2014/15. Na época, ele superou o compatriota Tevez, que fez 23 gols na temporada 2009/10. Já Haaland alcançou a marca em 22 jogos e ainda pode entrar em campo mais 15 vezes pelo Campeonato Inglês. Ao todo, o norueguês soma 32 gols em 30 partidas disputadas com os Citizens em 2022/23.

Com a vitória sobre o Arsenal, o Manchester City chegou aos 51 pontos, igualou a pontuação do rival e assumiu a liderança pelo critério de desempate. Os Citizens voltam a campo no próximo sábado (18), às 12h (de Brasília), contra o Nottingham Forest, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Maiores artilheiros do Manchester City em uma edição do Campeonato Inglês:

Agüero: 26 (2014/15)

Haaland: 26 (2022/23)*

Agüero: 24 (2015/16)

Tevez: 23 (2009/10)

Agüero: 23 (2011/12)