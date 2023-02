Allyson tem feito ação nas ruas para ajudar turcos que sofreram com o terremoto - Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 16/02/2023 17:31

Diante da catástrofe que abalou parte da Turquia e da Síria no último dia seis de fevereiro, muitas pessoas têm se mobilizado para ajudar pessoas e famílias vítimas do terremoto que atingiu a região, como o brasileiro Allyson, que mora há dois anos no país turco. Zagueiro do Umraniyespor, o jogador, liberado pelo seu clube, deixou os treinos para ir até algumas cidades afetadas, para oferecer ajuda.



O zagueiro saiu de Istambul, onde mora com esposa e filha, na última segunda-feira, e se deslocou com pessoas da igreja Universal no país até as cidades de Malatya e Hatay, nas regiões sudeste e sul da Turquia. O grupo ofereceu alimentos e mantimentos a pessoas que perderam seus pertences nessa tragédia. Allyson relatou como tem sido a ação de ajuda aos necessitados nesse período.

"Nos reunimos, fizemos arrecadações de alimentos, roupas, água, tendas, cobertores e outras coisas que as pessoas estão necessitando. Muita gente do Brasil tem nos ajudado financeiramente para podermos comprar as coisas por aqui e tem muitas pessoas envolvidas no projeto", disse Allyson.



"Visitamos alguns lugares, para deixarmos mantimentos e alimentos para quem precisava, e na mesma noite, fomos para outra cidade, , onde visitamos algumas famílias, e uma delas no cederam abrigo e nos convenceu a ficar por lá naquela noite, e entregamos ali cestas básicas, tendas e cobertores", completou o zagueiro.



O zagueiro também comentou sobre a situação do país no momento, e disse que, nessas situações, não existe divisão e todos estão unidos para ajudar quem precisa.



"Alguns locais foram totalmente afetados e devastados. Tinha quase nada de pé. Muita gente sem casa, com fome, com frio, crianças órfãs, famílias destruídas; Tem sido uma situação muito difícil, mas graças a Deus conseguimos ajudar várias famílias. Levamos também brinquedos para as crianças, e diante de tudo isso, você enxergar um sorriso de uma criança, que perdeu tudo, é realmente impactante e toca a gente", afirmou Allyson.



"Uma história que mexeu muito comigo foi que quando estávamos saindo de skenderun, passamos por uma casa que tinha cinco famílias reunidas, pois ela resistiu ao terremoto, e a família que mora nela acolheu outras famílias. E quando estava indo embora dessa casa, um menino me entregou um boneco de soldadinho e me disse 'hoje vocês foram soldados para nós'", finalizou.